Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin kongre merkezi binasının çatısı çöktü

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü. Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtiliyor. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin kongre merkezi binasının çatısı çöktü02 Kasım 2018, Cuma
- Mıcırın altında kalan işçinin kurtarılma anları görüntülendi
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