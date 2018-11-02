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Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin kongre merkezi binasının çatısı çöktü

02 Kasım 2018, Cuma

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü. Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtiliyor. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.


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