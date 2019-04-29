Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi! 29.04.2019 04:48

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Kazada yaralanan futbolcular, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.