Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Kazada yaralanan futbolcular, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi!29.04.2019 04:48
- Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi!
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