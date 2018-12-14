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Kayıp olarak aranan Melahat Özen, falezlerde ölü bulundu

14 Aralık 2018, Cuma

Antalya'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan Melahat Özen'in cansız bedeni falezlerde bulundu. .


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