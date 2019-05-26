Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, akşam saatlerinde kaybolan ve her yerde aranan 4 yaşındaki Mustafa, buğday tarlasında uyurken bulundu.
Kayıp Mustafa 8 Saat Sonra Bulundu26.05.2019 06:54
- Kayıp Mustafa 8 Saat Sonra Bulundu
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