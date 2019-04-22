Kayıp Furkan Yiğit'in babası, amcası ve dedesi gözaltına alındı! 4 yaşındaki Furkan Yiğit bulundu mu? 22.04.2019 17:28

Türkiye günlerdir Erzurum'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in bulunmasını bekliyor. 6 gün önce aranan Furkan Yiğit'i arama çalışmaları sürerken, konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kayıp olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Furkan Yiğt'in babası, amcası, dedesi ve babaannesi gözaltına alındı. İşte Furkan Yiğit olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri...