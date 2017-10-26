Kayıp Albay nerede?

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin detaylarına yer verildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde darbecilere direktif veren daha sonra ortadan kaybolan albayın görüntüsü ilk kez A Haber'de yayınlandı. Kayıp Albay siyah sivil bir araç FSM Köprüsü'e geliyor. 3 kişiyi şehit eden FETÖ'cü Yarbay Adnan Uygun'la görüşüyor. Mahkemede FETÖ'cü Uygun'a o kişinin kim olduğu soruluyor fakat tanımadığını söylüyor. Erler ise siyah bir araçla gelen albayın Adnan Uygun'la görüştüğünü itiraf ediyor. Bir diğer iddia o kişi kamuflaj giymiş sivil bir imam mıydı? Bir sonraki mahkemede bu fotoğraf sanıklara gösterilecek...
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