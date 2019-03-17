Katliamın en küçük kurbanı 3 yaşındaydı | Yeni Zelanda kurbanlarının yürekleri dağlayan hikayeleri 17.03.2019 19:42

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısın şehit olanların hikayeleri yürekleri dağladı. En küçük kurban 3 en büyüğü ise 71 yaşındaydı. Kimi felçli eşini kurtarmak için canını hiçe saydı kimi ise oğlunu kurtarabilmek kendisini kurşunların önüne atarak şehit oldu. Ama aralarında birisi vardı ki hikayesi yürekleri dağladı. Terörist Brenton Tarrant'ın cani saldırısında şehit olan Müslüman kahramanların hikayelerini izleyenler gözyaşlarına boğuldu. İşte o görüntü...

Kimisi çocuğuna doyamadı, kimisi eşi ve çocukları ve hiç tanımadıkları için kendini kurşunların önüne attı.

Yeni zelanda'daki terör saldırısının ardından geriye kahramanlık hikayeleri kaldı. Christchurch'de silahlı saldırı düzenlenen camide çocuklar da vardı gençler de, yaşlılarda... Onlardan biri Mucad İbrahim'di.

saldırının en küçük kurbanı....

BABASI VE ABİSİYLE CUMA NAMAZINA GELMİŞTİ

Daha 3 yaşındaydı. Babası ve abisiyle gittiği cuma namazında kurşunların hedefi oldu. Yaralı olarak kaldırıldığı hastenede babasının kollarında can verdi.