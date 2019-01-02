Katliam görüntüleri darbecilerin iddiasını çürüttü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı "çatı" davası sanıklarının, "Karargah içinde siviller şehit edilmedi" iddiasını, güvenlik kameralarına yansıyan "sivil katliam" görüntüleri çürüttü.
Katliam görüntüleri darbecilerin iddiasını çürüttü02 Ocak 2019, Çarşamba
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