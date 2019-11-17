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Katliam gibi kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi

17.11.2019 10:33

Çorum'da sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, TIR'ın altına girdi. Yaşanan kaza sonucu otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, biri ise ağır yaralandı.


Çorum'da, TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Çorum - Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitiren 3 kişiyle yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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