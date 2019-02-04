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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

04 Şubat 2019, Pazartesi

Son dakika... Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen otomobil faciaya neden olurken kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.


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