Son dakika... Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen otomobil faciaya neden olurken kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var04 Şubat 2019, Pazartesi
- Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var
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