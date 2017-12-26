Katil İsrail polisi Erdoğan'ın posterini görünce kudurdu
25 Aralık 2017, Pazartesi
Kudüs'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyan kadına İsrail polisi soruşturma açtı. Filistinli aktivistler, Kudüs'te yapılan bir protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdığı için hakkında soruşturma açılan kadının video görüntülerine paylaştı.
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