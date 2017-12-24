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Katil İsrail iki Türk'ü gözaltına aldı

23 Aralık 2017, Cumartesi
Mescid-i Aksa girişinde Türk ziyaretçilerin Türk bayraklı tişörtlerini çıkartmalarını isteyen İsrail polisinin vatandaşlarımızı gözaltına aldığı anlar...
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