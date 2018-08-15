Katar vatandaşı yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdi

Katar vatandaşı bir kişinin, Türkiye’ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdiği öğrenildi. Katar vatandaşı bir kişinin, Türkiye ile ABD arasında yaşanan döviz krizinde Türkiye’ye destek olmak amacıyla yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdiği öğrenildi. Adını vermek istemeyen vatandaş, “Allah bize Müslümanlar olarak beraber hareket etmemiz gerektiğini emretmiş, bu sebeple Türk lirasını desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ülkesine ambargo uyguladığı zamanda Katar’a destek çıktığını hatırlatan vatandaş, şimdi sıranın Katarlılarda olduğunu söyledi.
Katar vatandaşı yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdi15 Ağustos 2018, Çarşamba
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