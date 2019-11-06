Haberler Web TV Katar sermayeli ‘El Cezire İngilizce’ tetikçiliğe soyundu! Hedefte Türkiye var…

Katar sermayeli ‘El Cezire İngilizce’ tetikçiliğe soyundu! Hedefte Türkiye var…

06.11.2019 19:08

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile Amerika ve Batı’nın Suriye oyunu bozuldu. Batı medyası bu operasyonun ardından algı oyunlarını ve manipülasyonlarını daha da artırarark Türkiye’yi hedef aldı. Batı medyasının yanı sıra Katar merkezli El cezire’nin İngilize yayın yapan kanalı ‘El Cezire İngilizce’ de Türkiye’ye karşı tetikçiliğe soyundu. Arapça yayın yapan versiyonunun, PKK-Kürt farkına dikkat çektiği ancak İngilizce yayın yapan servisinin bu ayrımı yapmayarak PKK'ya "Kürt savaşçılar" demesi tepki aldı. Maaşlarını Katar’dan almalarına rağmen Katar’ın politikasına ters yayın yapan Elcezire İngilizce’ye karşı Katar’ın ne düşündüğü merak konusu oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları