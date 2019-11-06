Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile Amerika ve Batı’nın Suriye oyunu bozuldu. Batı medyası bu operasyonun ardından algı oyunlarını ve manipülasyonlarını daha da artırarark Türkiye’yi hedef aldı. Batı medyasının yanı sıra Katar merkezli El cezire’nin İngilize yayın yapan kanalı ‘El Cezire İngilizce’ de Türkiye’ye karşı tetikçiliğe soyundu. Arapça yayın yapan versiyonunun, PKK-Kürt farkına dikkat çektiği ancak İngilizce yayın yapan servisinin bu ayrımı yapmayarak PKK'ya "Kürt savaşçılar" demesi tepki aldı. Maaşlarını Katar’dan almalarına rağmen Katar’ın politikasına ters yayın yapan Elcezire İngilizce’ye karşı Katar’ın ne düşündüğü merak konusu oldu.
Katar sermayeli ‘El Cezire İngilizce’ tetikçiliğe soyundu! Hedefte Türkiye var…06.11.2019 19:08
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