Katar milli gününde Mehter Marşı sürprizi

Katar milli gününde mehter takımının geçişi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
Katar milli gününde Mehter Marşı sürprizi21 Aralık 2018, Cuma
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