Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Beştepe'de 15 Ağustos 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Beştepe'de bir araya geldi.