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Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Beştepe'de

15 Ağustos 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Beştepe'de bir araya geldi.

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