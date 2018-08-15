Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Beştepe'de bir araya geldi.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Beştepe'de15 Ağustos 2018, Çarşamba
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