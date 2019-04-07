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Katar Emiri Al Sani'den Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek

07.04.2019 21:38

Katar Emiri Şeyh Al Sani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz yapısını eleştirdi. Al Sani, veto hakkını elinde bulunduran beş daimi üyeyi 'beşli çete' olarak nitelendirdi. Sani, "Güçlülerin vetosu karşısında hukuk zayıflara yardımcı olmuyor." dedi.


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