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Kastamonu'da orman yangını

24 Ağustos 2018, Cuma

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı Köyü sınırında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri de katıldı

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