Kastamonu'da, müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşayan kasapların kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kastamonu'da kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 4 yaralı11.08.2019 23:27
- Kastamonu'da kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
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