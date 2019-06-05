Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu | Meteoroloji bir kez daha uyardı 05.06.2019 19:19

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki dolu ve sağanak nedeniyle bazı araçlar ve ağaçlar zarar gördü. Dolu nedeniyle bazı araçlar ve meyve ağaçları da zarar gördü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu merkez ve bazı ilçeleri için dolu uyarısında bulunuldu.

