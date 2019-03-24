Kastamonu'da 3 askerin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasında 24.03.2019 11:17

Kastamonu’da 3 askerin hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay Köyü Mevkisinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonrası otomobil içerisinde bulunan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Onbaşıları Enes Sertkaya, İsmail Doğan ve Emre Tarlacı hayatını kaybetmişti. Kaza anı ise bir araç kamerasıyla bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.