Kasko poliçesine dikkat! Araç kaskosu yaptırırken nelere dikkat etmeli? 19.02.2019 17:15

Son günlerin gündemdeki konularından biri araç kaskoları. Peki kasko yaptırırken ya da yenilerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İstanbul Sigorta Acente Derneği Başkanı Turusan Bağcı kasko poliçesinde dikkat edilmesi gereken detayları anlattı.