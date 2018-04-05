Yol Durumu

Kasım bebek Türkiye'de

04 Nisan 2018, Çarşamba

Doğu Guta'da Esad Rejimi'nin bombardımanlarının hedefi olan Kasım Bebek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tedavi edilmek için Türkiye'ye getirildi.
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