Haberler Web TV Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

15.02.2019 10:11

İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.


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