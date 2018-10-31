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Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

31 Ekim 2018, Çarşamba

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman Başsavcı'nın açıklmasını değerlendirdi.


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