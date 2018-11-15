Kaşıkçı cinayetinde yerel işbirlikçi kim? 15 Kasım 2018, Perşembe

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde boğuşmanın ve öldürücü dozda verilen ilaçın etkili olduğunu söyledi. Ölüm emrinin İstanbul'da verildiği belirtildi. Savcı, "Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaştık. Cinayet talimatını timin başındaki isim verdi​." dedi. Peki yerel işbirlikçi kim? Suudi Savcı'nın bu açıklamalarını A News Haber Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.