Erzurum’un Horasan ilçesinde kaçak yollarla kaşar peynir üretildiği ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya baskın düzenleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu..
Kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü!20 Temmuz 2018, Cuma
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