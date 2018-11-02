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Karton yüklü tır'ın dorsesi alev alev yandı

02 Kasım 2018, Cuma

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın karton yüklü dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yanan dorseyi söndürdü.


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