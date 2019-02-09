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Kartal'daki enkazdan duygulandıran kare! Türk bayrağını temizleyip cebine koydu

09.02.2019 10:01

İstanbul Kartal'daki çöken binada arama kurtarma çalışması yapan bir görevli, enkazdan çıkan Türk bayrağını temizleyip cebine koydu. Görevlinin bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.


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