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Kartal'da yıkılan binanın kolonundan deniz kabuğu çıktı! İşte o görüntüler...

12.02.2019 22:30

Kartal'daki katliama ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın, inşasında deniz kabuğu kullanıldığına ilişkin görüntüler adeta şaşkına çevirdi. Sonrasında güvenlik gerekçesiyle yıkılan Yunus Apartmanı'nda da görüntüler aynı. İşte 40 saniyede katliamın nedeni...


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