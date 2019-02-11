Kartal'da riskli binanın yıkım çalışmaları yeniden başladı 11.02.2019 09:14

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkım çalışmaları dün akşam verilen aranın ardından yeniden başladı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı gerçekleştiriliyor. Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.