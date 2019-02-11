Haberler Web TV Kartal'da riskli binanın yıkım çalışmaları yeniden başladı

Kartal'da riskli binanın yıkım çalışmaları yeniden başladı

11.02.2019 09:14

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkım çalışmaları dün akşam verilen aranın ardından yeniden başladı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı gerçekleştiriliyor. Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları