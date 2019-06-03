Kartal'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi ağır yaralandı. Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesinde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 34 BML 648 plakalı otomobil ile 34 TF 6833 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla sürücülerle ve yolculardan araçların içinde sıkışanlar oldu.
Kartal'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 ağır yaralı03.06.2019 05:14
- Kartal'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 ağır yaralı
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