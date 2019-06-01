Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı kamerada 01.06.2019 22:02

Kartal motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.