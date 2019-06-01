Kartal motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı kamerada01.06.2019 22:02
- Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı kamerada
- Hakkari'de 6 gündür kayıp olan Selcan Özatak'ın cesedi derede bulundu
- 'Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi
- Maltepe'de korkutan yangın | Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı
- Halit Ergenç'in trafik magandaları tarafından saldırıya uğradı anlar ortaya çıktı!
- Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem | Sakladıkları eroini baharatla kamufle etmişler
- Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, Instagram paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı! Aslanbey Konağı'nda eğlenceli dakikalar!
- Beşiktaş Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı
- Halit Ergenç trafik magandaları tarafından saldırıya uğradı!
- Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saat sürdü
- 'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün! Sınıra 'Bora' sevkiyatı
- Beşiktaş Abdullah Avcı'yı 'Av sezonu' ile duyurdu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.