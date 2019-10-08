Kartal'da doktor ile hasta yakını arasındaki yumruklu kavga kamerada 08.10.2019 23:45

Kartal’da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, doktor ise konuyla ilgili bilgi almak isteyen gazetecilere açıklama yapmayacağını söyledi.