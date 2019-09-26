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Kartal’da deprem sonrası boşaltılan bina havadan görüntülendi! İşte 4 katlı binadan ilk görüntüler

26.09.2019 17:08

Kartal Orhantepe Mahallesinde 4 katlı bir binanın 3. katında deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Olay yerine Kartal Belediyesi ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince tahliye edilerek bina sakinleri dışarı çıkartıldı. Oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.


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