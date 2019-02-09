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Kartal'da çöken binanın enkazında Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

09.02.2019 10:20

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.


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