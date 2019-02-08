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Kartal'da çöken binadan kahreden detay! Aynı aileden 8 kişi öldü

08.02.2019 16:56

Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.


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