Kartal'da çöken binadan kahreden detay! Aynı aileden 8 kişi öldü 08.02.2019 16:56

Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.