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Kartal'da çöken binadan Havva isimli küçük kız kurtarıldı

07 Şubat 2019, Perşembe

Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular." demişti. 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.


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