Kartal'da çöken binadan Havva isimli küçük kız kurtarıldı

Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Göçük altında kalan Havva isimli kızımızla az önce arama kurtarma ekiplerimiz konuştular." demişti. 5 yaşındaki Havva Tekgöz, 18 saat sonra kurtarıldı.
Kartal'da çöken binadan Havva isimli küçük kız kurtarıldı07 Şubat 2019, Perşembe
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