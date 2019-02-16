Kartal'da çöken binadaki ihmaller bilirkişi raporunda 16.02.2019 15:02

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişilerce hazırlanan ve soruşturma dosyasına sunulan ön inceleme raporunun detayları ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, binanın inşaatı sırasında kullanılan betonun, yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, bundan dolayı midye kabuklarına rastlandığı ve demirlerde korozyon oluştuğu belirtildi. Raporda, Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin nedeninin, inşaat sırasında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmaması ve projede öngörülen beton sınıfı dayanımını karşılamaması olarak değerlendirildi.