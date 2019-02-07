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Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

07 Şubat 2019, Perşembe

İstanbul Valisi Yerlikaya: Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.


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