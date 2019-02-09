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Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

09.02.2019 13:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binanın enkazından şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.


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