İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son olarak 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, böylelikle yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.
Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi07 Şubat 2019, Perşembe
- Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
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