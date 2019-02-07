Kartal'da çöken binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi 07 Şubat 2019, Perşembe

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında son olarak 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, böylelikle yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi.