Kartal'da çöken binada 3 şüpheli için 15 yıla kadar hapis istemi 02.04.2019 14:23

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kapsamında, 3 şüpheli hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.



15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt binasının çökmesiyle 21 kişinin hayatını kaybetmiş,14 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.



TUTUKLU SAYISI 1'E DÜŞMÜŞTÜ

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu asli kusurlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu ise kusursuz bulunmuştu. Öte yandan, binanın projesini oluşturan şüpheli Suzan Çayır tahliye edilmişti.