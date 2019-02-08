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Kartal'da çöken bina enkazında bir kişi ile irtibat kuruldu

08.02.2019 12:59

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı.


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