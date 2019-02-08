Kartal'da çöken bina enkazında bir kişi daha kurtarıldı 08.02.2019 13:38

İstanbul Kartal'da çöken binada enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Kartal'daki enkazdan 16 yaşındaki bir genç kişi kurtarıldı.