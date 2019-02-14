Haberler Web TV Kartal'da çöken apartmanla ilgili yeni gelişme | 2 kişi hakimliğe sevkedildi

Kartal'da çöken apartmanla ilgili yeni gelişme | 2 kişi hakimliğe sevkedildi

14.02.2019 17:13

Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları