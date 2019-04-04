31 Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin bütün oyların yeniden sayılmasına karar verilen Kartal'da 500 sandığın yeniden sayımı devam ediyor.Şu anada kadar Kartal'da 40 sandık sayıldı diğer sandıkların ise sayımı sürüyor. Kartal'daki son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
Kartal'da 500 sandıktan 40'ı açıldı! İstanbul seçimlerinde son durum ne?04.04.2019 13:39
- Kartal'da 500 sandıktan 40'ı açıldı! İstanbul seçimlerinde son durum ne?
- İşte 19 sandıkta CHP'nin hırsızlığını gösteren belge
- Hangi başkan kaç günde mazbata aldı?
- Müge Anlı Karaman'da yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesini aktardı: 545 gündür kayıp olan Fatma Uyanık...
- İstanbul Beykoz'da itiraz sonucu belli oldu
- Denizbank satılıyor! Sberbank ve Emirates NBD anlaştı
- AK Parti'den geçersiz oyların yeniden sayım süreciyle ilgili flaş açıklama
- Son dakika: İzmir'de terör propagandası yapanlara gözaltı
- En çok geçersiz oyun olduğu Ümraniye'de son durum!
- Ters yöne giren otomobil motosiklet sürücüsünü metrelerce havaya uçurdu (Video)
- THY'den Atatürk Havalimanı'nın taşınması ile ilgili önemli açıklama
- İstanbul Havalimanı'na taşınma 45 saat sürecek (Trafiğe kapatılacak yollar) (VİDEO)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.