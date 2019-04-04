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Kartal'da 500 sandıktan 40'ı açıldı! İstanbul seçimlerinde son durum ne?

04.04.2019 13:39

31 Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin bütün oyların yeniden sayılmasına karar verilen Kartal'da 500 sandığın yeniden sayımı devam ediyor.Şu anada kadar Kartal'da 40 sandık sayıldı diğer sandıkların ise sayımı sürüyor. Kartal'daki son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.


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