Kartal Anadolu Adliyesi'nde kavga! Sandalyeler havada uçuştuğu anlar kamerada (Video) 03.10.2019 17:40

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1’inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken, kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

KARTAL'daki Anadolu Adliyesi'nde görülen bir duruşmanın ardından taraflar adliye çıkışı ortalığı savaş alanına çevirdi. Sandalye ve çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgada, 2 kişi yaralandı.

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, 'Hakaret' ve 'Silahla tehdit' davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin vatandaş girişinin bulunduğu C -1 katında birbirlerine girdi.

Öğleden sonra görülen davanın ardından duruşmadan çıkan davanın tarafları, adliyenin metro yönüne çıkışı olan C-1 katında birbirlerine girdi. Tekme, tokat, sandalye ve çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü.



Olaylarda iki kişi kafasından yaralanırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.