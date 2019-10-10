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Kartal Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var | Videosunu izle

10.10.2019 10:49

Son dakika haberine göre Kartal'daki Anadolu adalet Sarayı önünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı.

Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.

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