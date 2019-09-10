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Kartal Adliyesi'nde sıcak dakikalar! Silahlı kavga çıktı yaralılar var (VİDEO)

10.09.2019 12:01

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kişi silahla vuruldu. Polis olay yerinde önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Saldırganın kaçtığı belirtiliyor.


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